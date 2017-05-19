Омск, 19 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В реке Иртыш повышается уровень воды. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 мая, в Сибирском региональном центре МЧС России, паводковая волна пришла в Омскую область с территории Казахстана, где в результате снеготаяния возникла необходимость сбросов воды из водохранилища Шульбинской ГЭС.

Siberian.mchs.ru В реке Иртыш повышается уровень воды

По данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, уровень воды в Иртыше ежедневно повышается в среднем на 10−15 см. Пик паводковой волны ожидается в последних числах мая.

В МЧС сообщили, что с 17 мая на территории Омской области введен режим чрезвычайной ситуации. Уточняется, что это предупредительная мера для организации работ по обеспечению безопасности населения и территории от угрозы паводка. При этом наиболее паводкоопасная ситуация ожидается в Черлакском и Усть-Ишимском районах. Здесь ведется постоянный мониторинг обстановки, организовано дежурство оперативных групп МЧС России, привлечены силы госинспекции по маломерным судам.

Начальник областного главка МЧС Владимир Корбут подчеркнул, что для эвакуации граждан будет задействован плавающий гусеничный вездеход.

«Дети и маломобильные граждане готовы к размещению у родственников, хотя имеется два пункта временного размещения. Приняты меры по эвакуации домашних животных, проведена вакцинация населения для предупреждения заболеваний», — отметил он.

В паводкоопасные районы из Омска передислоцированы 100 бойцов пожарно-спасательной спецчасти. Принято решение о заблаговременном отселении жителей порядка 20 домов в поселке Затон Черлакского района, которые могут оказаться в воде.

Ситуацию прокомментировал и глава региона Виктор Назаров. Он заверил, что «лично контролирует ситуацию и владеет всей прогнозной и оперативной информацией».

В областном правительстве ИА REGNUM сообщили, что в регионе «предприняты меры противостояния паводку». По словам начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталии Криворучко, превышение уровня воды составляет от 70 см до 1 м от нормы.

«Неблагоприятная обстановка сохраняется в Усть-Ишиме и Черлакском районе (поселок Затон), где уровень достиг 598 см. На 20−22 мая по Черлакскому району объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой подтопления. В Усть-Ишиме ждем максимум 30−31 мая», — сказала Криворучко.

Между тем, по словам Владимира Корбута, в Омской области 13 северных населенных пунктов, за исключением Усть-Ишима, находятся на возвышенности и не пострадают от паводка. Также вне опасности федеральная трасса «Тюмень-Омск».

"Если вода в Ишиме и на Иртыше поднимется выше 820 сантиметров, под угрозой потопления в Усть-Ишиме окажутся 76 домов. Уже направлена аэромобильная группа, которая проводит поквартирный обход, укрепляет дамбы», — прокомментировал Корбут.

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ИА REGNUM сообщили, что вскрытие рек в Омской области произошло 15 — 24 апреля, в сроки раньше среднемноголетних на 1 — 5 дней. Ледоход прошел без значительного роста уровня воды на Иртыше (±20 — 90 см/сутки). Иртыш и Омь продолжают расти.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, зима 2016−2017 г. в Омской области выдалась многоснежной. Поэтому, по словам властей региона, подготовка к паводку велась особо тщательно. Согласно прогнозу специалистов, обнародованному в марте текущего года, в регионе в зону возможного подтопления попали 96 населенных пунктов. В МЧС тогда проинформировали, что в области создан 441 пункт временного размещения (ПВР) общей вместимостью 94 879 человек (в Омске — 41 ПВР общей вместимостью 8 050 человек).

Напомним также, в 2016 году регион серьезно пострадал в результате половодья. В зоне подтопления оказалось 150 населенных пунктов в 24 районах. Более 2,5 тыс. человек частично утратили имущество первой необходимости. В результате наводнения пострадало 152 объекта транспортной инфраструктуры, два объекта социальной сферы.