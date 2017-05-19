Москва, 19 мая, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 18 мая завершились ростом. В первой половине дня котировки на Brent снижались до $51,08. Резкое снижение совпало с падением доходности американских облигаций и ростом курса золота до $1265,09, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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В ходе американской сессии покупателям удалось обновить 3-недельный максимум. Баррель Brent подорожал на 3,2%, до $52,71. Росту котировок способствовало снижение напряженности вокруг Дональда Трампа.

Трейдеры осторожны в преддверии заседания ОПЕК, которое запланировано на 25 мая в Вене. Они ждут, что картель совместно с рядом крупных нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, договорится о продлении срока сокращения добычи.

Сегодня, 19 мая, нефть сорта Brent торгуется по $52,83 (+0,8%). Цена преодолела сопротивление $52,60. Теперь покупателям можно брать уровень $53 и двигаться к $53,50.

Напомним, 18 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,57%, до $52,51 за баррель, WTI — на 0,50%, до $49,66 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 0,14%, до $49,73 за баррель.

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