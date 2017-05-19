Бразилиа, 19 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Тысячи граждан Бразилии 18 мая вышли на улицы десятков городов по всей стране с криками «Вон, Темер!», требуя отставки президента и проведения выборов после разразившегося громкого коррупционного скандала, который вызвал очередной политический и институциональный кризис, сообщает издание 20 Minutos.

Протесты в Бразилии

Демонстрации, прошедшие в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и столице Бразилиа, организовывались через социальные сети активистами гражданского общества, которые также выражали протест политике и экономическим реформам, проводимым правительством Мишела Темера.

Основные протесты прошли в крупнейший городах Бразилии Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и столице Бразилиа. Сообщается, что в Рио-де-Жанейро около 2 тыс. людей, собравшихся на одной из главных магистралей города, полиция разгоняла с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.

Сообщается также, что некоторые демонстранты надели футболки с портретом или именем бывшего президента Бразилии Луиса Игнасио Лулы да Силва, занимавшего пост главы государства с 2003 по 2010 год и выдвинувшего свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года.

Между тем президент Бразилии Мишел Темер на фоне нарастающего давления по поводу его отставки в результате обвинения в подкупе и препятствиии правосудию 18 мая заявил, что не собирается сдаваться.

«Я не сдамся. Повторяю. Я не сдамся, и я требую полного разъяснения всего случившегося», — заявил президент в своем обращении к нации.

Напомним, коррупционный скандал и спровоцированный им очередной политический кризис в Бразилии начался со статьи, опубликованной 17 мая в бразильском издании O Globo, согласно которой существует запись разговора, где президент Темер говорит о взятке в обмен на молчание одного из высокопоставленных лиц.

Объектом предполагаемой взятки, как сообщается, мог выступать Эдуардо Кунья, бывший глава палаты депутатов и инициатор импичмента избранного президента Бразилии Дилмы Руссефф в 2016 году.

Также существуют другие доказательства того, что президент Темер координировал реализацию других подкупов политиков. Сообщается, что все документы были переданы в суд и пока являются тайной следствия. Верховный суд Бразилии 18 мая объявил о начале официального расследования по делу нового громкого коррупционного скандала.