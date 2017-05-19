Москва, 19 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 18 мая открылись ростом по доллару и евро. Ослабление российской валюты вызвал уход инвесторов от риска в защитные активы на фоне разрастающегося в США политического скандала, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Торги проходили очень напряженно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В течение шести часов курс доллар/рубль вырос до 58,14 руб. на повышенных объемах. Курс евро восстановился до 64,68 руб. Дополнительное ускорение рублю придала дешевеющая нефть. В начале европейских торгов цена на нефть марки Brent падала до $51,08 за баррель.

Во второй половине дня повышение стоимости нефти Brent до $52,71 (+3.2%) вкупе со снижением напряженности вокруг Дональда Трампа, позволили рублю отыграть часть дневных потерь.

С 17 мая корреляция пары доллар/рубль с золотом составляла 0,75−0,80. По итогам дня золото с японской йеной подешевели. Курс доллара снизился на 70 коп., до 57,44 руб., курс евро — на 91 коп., до 63,77 руб. Рубль укрепился к иностранным валютам на повышенных объемах, что указывает на закрытие трейдерами длинных позиций, которые открывались на открытии торговой сессии.

Сегодня, 19 мая, баррель Brent торгуется в хорошем плюсе (+0,79%). Рынок адаптировался к американским передрягам, поэтому рубль сегодня будет реагировать на динамику нефтяных котировок. С открытия Мосбиржи ожидается снижение курсов доллара и евро по отношению к рублю. На фоне дорожающей нефти от пары доллар/рубль ожидается закрытие вчерашнего гэпа и снижение цены до 57,08 руб.

По паре евро/рубль цель 63,59 руб. Если на рынке форекс по паре евро/доллар начнётся закрытие длинных позиций, которые открывались с 12 мая, то тогда в качестве цели можно рассмотреть ценовой уровень 63,00 руб.

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