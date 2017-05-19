Москва, 19 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram подключил функцию онлайн-платежей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Telegram

Разработчики утверждают, что с помощью их сервиса пользователи смогут покупать товары путем нажатия всего одной кнопки. Тем не менее, при первой покупке им «придется повозиться», т.к. необходимо будет указать номер карты и адрес доставки.

«Теперь вы можете как покупать любой товар или услугу в один клик, так и продавать что угодно при помощи ботов», — говорится в сообщении.

Платежи будут осуществляться через ботов, созданных разработчиками по всему миру. Отмечается также, что мессенджер выступает в роли посредника между покупателями, платежными системами и ботами продавцов.

При этом сам сервис не является участником сделки, не будет собирать персональную информацию пользователей и получать процент от транзакций.

Сервис будет также поддерживать Apple Pay и Android Pay.