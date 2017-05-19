США, 19 мая, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Три человека упали с колеса обозрения в штате Вашингтон, передает телеканал KIRO7.

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Несчастье произошло в городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон, США) во время праздничных мероприятий. Во время движения одна из кабинок колеса обозрения опрокинулась и находившиеся внутри люди упали на землю с девятиметровой высоты.

Пострадавшие — ребенок шести лет и две женщины — 70 и 40 лет. Всех троих госпитализировали в медучреждение города Сиэтл (штат Вашингтон, США).

Предположительно, перевернувшаяся кабинка аттракциона была неисправна. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая пять человек госпитализированы после обрушения в парке города Ош (Киргизия) аттракциона «цепочная карусель». Во время работы отломилась верхняя часть аттракциона, на которой находились десять человек.