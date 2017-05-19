Вашингтон, 19 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, отправляется с первой поездкой за границу после инаугурации ее мужа в январе этого года, передает Breitbart News. В эту пятницу, 19 мая, чета Трампов уедет из Соединенных Штатов на 8 дней.

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Президентская семья посетит Саудовскую Аравию и Израиль на Ближнем Востоке, а затем отбудет в Европу, где сначала Трампов примет в Ватикане папа Римский Франциск, оттуда они направятся в Брюссель на неофициальную встречу с руководителями стран НАТО и в завершение вернутся в Италию для участия в саммите G7, который пройдет на Сицилии.

Офис первой леди не опубликовал подробный график ее мероприятий и встреч, но известно, что Мелания Трамп будет участвовать в «супружеских программах» в рамках саммитов НАТО и G7.

«Я очень взволнована, — сказала жена президента. — Это будет не просто возможность поддержать моего мужа, поскольку он работает над важными вопросами национальной безопасности и внешней политики. Для меня будет также честью встретиться и переговорить с женщинами и детьми из разных стран с различными видами на будущее».