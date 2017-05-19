Тегеран, 19 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Более 63 тыс. избирательных участков для голосования на президентских выборах открылись в Иране в 08:00 по местному времени (06:30 по московскому времени). Об этом сообщает в пятницу, 19 мая, Deutsche Welle.

Иран флажки

«Из более чем 1,5 тыс. кандидатов, первоначально зарегистрировавшихся для участия в президентских выборах в Иране, которые проходят в пятницу, 19 мая, осталось только четверо», — говорится в сообщении.

Так, на пост главы государства претендуют действующий президент Хасан Роухани, экс-генпрокурор Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. По прогнозам экспертов, основная борьба развернется между Рухани и Раиси.

Отметим, что если ни один из кандидатов в первом туре выборов не получит более 50% голосов избирателей, через неделю состоится второй тур голосования.

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