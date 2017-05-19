Лестер, Великобритания, 19 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. «Тоттенхэм» в гостях одержал крупную победу над прошлогодним чемпионом Англии — «Лестером». Перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги завершился со счетом 6:1 в пользу «шпор».

Футбольный клуб Тоттенхэм

В составе «Тоттенхэма» «покер» оформил Гарри Кейн, а также дважды отличился корейский нападающий Сон Хын Мин. В составе «Лестера» единственный мяч забил Бенджамин Чилвел.

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице — у него 83 очка. «Лестер» расположился на 11-й строчке — в его активе 43 очка.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн после этого матча вышел на первое место в списке бомбардиров лиги. Форвард забил 26 мячей за сезон. У идущего вторым Ромелу Лукаку из «Эвертона» — 24 забитых гола.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур."Лестер Сити» (Лестер) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:6Голы: Кейн, 25 (0:1); Мин, 36 (0:2); Чилвел, 59 (1:2); Кейн, 63 (1:3); Мин, 71 (1:4); Кейн, 88 (1:5); Кейн, 90+2 (1:6)