Москва, 19 мая, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Ленин вместе с большевиками сумел угадать идеи, которые были нужны народу, и поэтому в короткие сроки сумел обрести народную поддержку и собрать воедино распавшуюся страну, в то время как Ельцин за тот же временной отрезок ее полностью растерял, поскольку его цели абсолютно не соответствовали чаяниям народа, заявил режиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Поединок с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

Исаак Бродский. В. И. Ленин и манифестация. 1919

"Советская идеология выросла из нашего общества, просто Ленин в свое время и большевики угадали эту идею, поэтому они пришли к власти», — заявил режиссер, оппонируя тезисам своего визави режиссера Григория Амнуэля о том, что советская идеология была навязана России извне.

Разбирая расхожий в узких кругах тезис о том, что Ленин был привезен в пломбированном немецком вагоне и на немецкие деньги устроил революцию в рамках «еврейского заговора», Шахназаров указал на несостоятельность подобного рода тезисов.

«Как можно представить себе, чтобы в такой стране, как Россия, в эпоху, когда не то что интернета, телеграфа не существовало, в гигантской стране, где не было ни газет, ни телевидения, ничего, кучка людей пришла к власти в одном городе… (их было там несколько тысяч человек, и в течение четырёх лет они не только выиграли Гражданскую войну, они собрали обратно страну, которая полностью распалась), как это могло быть, если бы большинство народа их не поддерживало?» — задал риторический вопрос Шахназаров.

Кроме того, он признался, что с годами пережил трансформацию представления о Ленине и пришел к выводу, что истинной причиной успеха Ленина является его талант угадывать глубинные чаяния русского народа.

«У меня разная эволюция была насчет большевиков, и все эти иллюзии о злодействе и прочем. Это была жесткая партия, это были жесткие люди, безусловно, но все эти иллюзии с годами развеялись. Я понял одну вещь, Ленин удивительно точно угадывал идеи, которые были нужны народу. Удивительно точно он попадал. Именно поэтому он выиграл, именно в этом его гениальность как лидера», — развернул свою мысль режиссер.

Завершая свой монолог, Шахназаров провел параллель между Лениным и Ельциным, обнажив их полную противоположность как людей, способных угадывать чаяния народа и следовать им.

«Проблема Ельцина была в том, что именно он, получив власть в 1991 году, в течение нескольких лет потерял полностью доверие страны и народа, потому что его идеи полностью не учитывали истинные цели и идеи народа», — подвел итог режиссер.

Напомним, что пропагандистский миф о том, что Ленин являлся немецким шпионом, совершавшим революцию на деньги немецкого Генштаба, впервые появился в так называемых «Документах Сиссона». В 1918 году американский журналист Эдгар Сиссон приобрел в Петрограде за 25 тыс. долларов документы, которые якобы доказывали шпионство Ленина и большевистских лидеров в пользу Германии. Однако, по заявлению английского разведчика Брюса Локкарата, эти документы были «настолько грубо подделаны», что ими «не соблазнилась даже наша разведка». Генштаб Франции также отказался от приобретения этих документов.

В 1955 году к такому же мнению пришел британский историк Дж. Кеннан, который получил доступ к архивам. Автор подделки был установлен в 1994 году петербургским историком-источниковедом В. Старцевым, который выяснил, что создателем «документов Сиссона» был польский журналист Фердинанд Оссендовский, который с ноября 1917 по апрель 1918 года успел изготовить порядка 150 поддельных документов о «германо-большевистском заговоре».