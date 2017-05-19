Анкара, 19 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. На авиабазе находится 260 немецких солдат, участвующих в военных действиях международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

off-guardian.org Бундесвер в НАТО

Правительство Турции объясняет свой отказ тем, что Германия принимает у себя бывших турецких военных и чиновников.

Критика со стороны немецкого руководства продолжает нарастать.

«Визит на базы, где располагаются наши военные, необходим. Турция не вправе нам в этом отказывать», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Официальный представитель МИД ФРГ в Берлине Мартин Шефер назвал данные действия со стороны Анкары неприемлемыми и объявил о возможном выводе военных с базы Инджирлик и их передислоциировании.

«Если немцы хотят уйти, пусть уходят. Мы не будем умолять их остаться. Это их дело», — ответил на заявление Шефера министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Некоторые критики отмечают, что, возможно, Турция именно этого и добивалась: вывода немецких войск со своей территории, пишет издание.

Как отмечало ИА REGNUM, это не единственный случай, когда Анкара запретила немецким депутатам посещать своих военных. Похожая ситуация случилась в 2016 году после подписания в бундестаге резолюции о признании геноцида армян в Османской империи, который отрицает Анкара.