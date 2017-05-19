США, 19 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. «Анахайм» одержал гостевую победу над «Нэшвиллом» в четвёртом матче финальной серии западной конференции. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Дакс». Причем победная шайба была заброшена в овертайме матча.

Nhl.com Команда NHL «Анахайм Дакс»

«Анахайм» к середине второго периода получил преимущество в две шайбы. В его составе отличились Рикард Ракелль и Ник Ритчи. Несмотря на это, «Нэшвилл» смог отыграться. На 54-й минуте Пи Кэй Суббэн отыграл одну шайбу. А на последней минуте третьего периода Филип Форсберг сравнял счет при игре 6 на 5.

Тем не менее, «Анахайм» все же дожал хозяев. Решающую шайбу в овертайме забил Нейт Томпсон.

Таким образом, счёт в серии стал 2:2. Пятый матч пройдёт 21 мая на льду «Анахайм Дакс».

Плей-офф НХЛ. Финал — Западная конференция. 4-й матч.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).