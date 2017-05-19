Вашингтон, 19 мая, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan направлен к Корейскому полуострову в связи с обострением ситуации после очередного ракетного испытания в КНДР. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных военных чиновников США.

Авианосец Ronald Reagan

«Согласно данным предварительного анализа американской разведки, Северная Корея продемонстрировала значительный скачок в своей ракетной программе после запуска снаряда, который «успешно» достиг контролируемого входа в нижнюю атмосферу Земли», — заявили собеседники телеканала.

Как сообщается, Ronald Reagan будет задействован в учениях вместе с атомным авианосцем Carl Vinson. По словам источников, в ходе учений «будут выполняться различные учебные задачи, но в первую очередь планируется сосредоточиться на проверке способности безопасного запуска и приёма самолётов».

Напомним, в начале недели стало известно, что ударной группе ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan было приказано выйти из военно-морской базы возле Токио и отправиться в океанский поход, цель которого официально не разглашалась.

Однако, как сообщало агентство Kyodo, выход в море оказался отложен на неопределённый срок из-за технической неисправности авианосца. Характер поломки не уточнялся, но отмечалось, что судну потребовался ремонт.

У побережья Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США с атомным авианосцем Carl Vinson. В состав группы также входят ракетный крейсер и два эсминца с крылатыми ракетами. Кроме этого, в районе находятся несколько американских атомных субмарин.