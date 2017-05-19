Рубцовск, Алтайский край, 19 мая, 2017, 05:29 — ИА Регнум. С октября по май 2017 года энергетики структурного подразделения Сибирской генерирующей компании обнаружили и устранили на тепловых сетях Рубцовска порядка 950 повреждений. Причем, наибольшее количество повреждений — порядка 80% — выявлено в северном сетевом контуре (большая часть из них — на сетях горячего водоснабжения). Об этом сегодня, 19 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске

Напомним, в этом году отопительный период в Рубцовске длился 221 день — с 3 октября по 25 апреля. За это время на внутриквартальных и магистральных трубопроводах горячего водоснабжения было обнаружено 797 повреждений, из них большую часть — 650 инцидентов — составили порывы в северном сетевом контуре.

«Кроме этого, ремонтные бригады обнаружили и устранили еще 150 повреждений на сетях отопления. В среднем, энергетики ежедневно обнаруживали на сетях по 4−5 дефектов. Напомним, в ходе подготовки к отопительному сезону за август-сентябрь специалисты ликвидировали порядка 220 повреждений на сетях отопления и горячего водоснабжения», — подчеркнули в СКГ.

Известно, что часть работ было решено отложить до потепления, так как погодные условия ограничивали возможности проведения ремонтов.

«Речь идет о таких дефектах, которые не влияли на режим теплоснабжения жителей и не влекли за собой угрозу подтопления зданий, соответственно, срочных показаний выводить данные сети в ремонт в период отрицательных температур не было. Работы на этих участках начали проводить с марта», — пояснили в СГК.

По словам директора структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергея Климова, этой зимой в Рубцовске наблюдалась ситуация, которая сложилась из-за хронического недофинансирования и долгого отсутствия необходимых ремонтов коммуникаций, что, в свою очередь, является следствием длительного сдерживания тарифов на тепло.

«На протяжении ряда лет потребности системы в ремонтах и обновлении игнорировали, поэтому проблемы копились, как снежный ком и, наконец, достигли критического уровня, — говорит директор структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергей Климов. — Этим летом, помимо реализации инвестиционного проекта, мы запланировали проведение масштабных ремонтных работ на теплосетях, стоимость которых составит порядка 88,3 млн рублей. Считаю, это позволит задать курс на улучшение ситуации и снизить показатели аварийности», — заявил Сергей Климов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Рубцовске закончился 25 апреля 2017 года. Подводя итоги прошедшего отопительного сезона, в СГК констатировали, что несмотря на большое количество инцидентов, отопительный сезон для энергетиков СГК прошел в штатном режиме, они устраняли повреждения в нормативные сроки и таким образом, чтобы сохранить комфортные условия в домах рубцовчан.

Напомним, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

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