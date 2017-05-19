Ханчжоу, Китай, 19 мая, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил приветственное обращение к первой Китайской международной чайной выставке, передает агентство «Синьхуа».

Чайные плантации Китая

Церемония открытия выставки прошла в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян на Востоке Китая.

«Чай стал важной частью жизни китайцев и символом китайской культуры», — заявил Си.

«Начиная от древнего «Шелкового пути», по которому чай перевозился на лошадях и кораблях, заканчивая «Экономическим поясом шелкового пути и Морским шелковым путем 21 века», чай преодолел время и пересек границы, чтобы заслужить любовь людей по всему миру», — добавил китайский лидер.

Си надеется, что выставка придаст импульс развитию китайской чайной культуры и перерастет в важную платформу обмена и сотрудничества между Китаем и остальным миром, говорится в письменно приветствии Си Цзиньпина.

Отметим, что Китайская международная чайная выставка, которая проводится в Ханчжоу, продлится с 18 по 21 мая. Одной из ее ключевых задач является развитие китайской чайной промышленности и продвижение китайской чайной культуры в том числе за пределами Поднебесной.

Напомним, что Китай славен своей богатой чайной традицией, глубоко интегрированной в национальную культуру. Существуют десятки, если не сотни разновидностей сортов чая, среди которых выделяются «Десять знаменитых чаёв Китая», в который входят некоторые особо ценные сорта зелёного, жёлтого, красного, белого чаев, а также Улун и постферментированный чай.