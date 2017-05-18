Киев, 19 мая, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает депутатам Верховной рады рассмотреть вопрос о доверии или недоверии к его правительству. С соответствующим заявлением он выступил вечером 18 мая в эфире телеканала «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом Владимир Гройсман отреагировал на обвинения в том, что он оказывает содействие при назначении определённых чиновников и принуждает других увольняться со своих должностей.

«Я никого не лоббирую назначать, не заставляю писать заявления», — заверил премьер-министр.

Он также отметил, что «никого не крышует» и «не боится отчёта в парламенте», а заявления о том, что он «избегает встречи с депутатами, боясь потерять должность», не соответствуют действительности.

В этой связи Гройсман предложил депутатам Верховной рады на следующей неделе внести резолюцию по вопросу о доверии его кабинету.

Напомним, в соответствии с украинским законодательством, вынесение Верховной радой решение о недоверии правительству является основанием для отставки всего кабинета во главе с премьер-министром.