Москва, 19 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Антицерковные законы на Украине — это переформатирование того единства, которое соединяет наши народы. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействиям Церкви с обществом Владимир Легойда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

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«Это вопрос о переформатировании душ. Украинская православная церковь абсолютно самостоятельна в административных, правовых, во всех вопросах. Мы находимся в каноническом общении, за богослужениями в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата возносится имя святейшего Патриарха Кирилла. Это указывает на наше духовное и каноническое единство. Во всём остальном — церковь абсолютно самостоятельна», — отметил спикер.

«Это не вопрос отнятия храмов как собственности, это вопрос переформатирования того единства, которое сегодня соединяет нас, наши народы. Это удар по духовному единству», — заключил Владимир Легойда.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 мая, Верховная рада Украины должна была рассмотреть законопроекты, которые бы поставили деятельность церкви под контроль государства, а Украинская православная церковь была бы оторвана от Московского патриархата, но вопрос с повестки был снят.