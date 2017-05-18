Вашингтон, 19 мая, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Минфин США внёс в санкционный список председателя и семерых членов Верховного суда Венесуэлы, передаёт агентство Reuters.

Леандро Бассано. Судья с распятием

Как заявили в ведомстве, решение о расширении санкций было принято после консультаций с Госдепартаментом США.

Министр финансов Стивен Мнучин, комментируя введённые меры, заявил, что народ Венесуэлы «страдает от разваливающейся экономики вследствие неумелого управления и коррупции», а члены Верховного суда «усугубили ситуацию последовательным вмешательством в дела законодательной власти».

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле с начала апреля продолжаются массовые демонстрации, спровоцированные конфликтом между контролируемым оппозицией парламентом и Верховным судом, лояльным правительству Николаса Мадуро.

Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия парламента ввиду систематического нарушения им судебных решений. Данное решение суда впоследствии было отменено, но оппозиция всё равно вывела людей на улицу с требованием отставки президента.

Антиправительственные демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, массовыми беспорядками и случаями мародёрства. За период с начала акций протеста в стране погибли более 40 человек.

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