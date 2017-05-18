Москва, 19 мая, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Последней характеристикой стать частью западного мира является принятие Римской католической церкви. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию на Украине, где деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) может быть взята под контроль государства.

Василий Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры. 1905

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«Последняя характеристика стать частью западного мира — принять Римскую католическую церковь. Поссорить русских и украинцев — уже затихло, не получается, собственность — не получается, памятники снесли, другие поставили. Но самое страшное, самое эффективное, за что им Рим будет платить и Запад, — начать религиозную войну, как началась на Ближнем Востоке, — уверен Владимир Жириновский. — Там воют шииты и сунниты, а здесь сделать войну между украинскими православными и русскими, а окончательно — между католиками и православным миром. Чтобы «русского мира» не было».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 мая, Верховная рада Украины должна была рассмотреть законопроекты, которые бы поставили деятельность церкви под контроль государства, а Украинская православная церковь была бы оторвана от Московского патриархата. Но вопрос с повестки был снят.