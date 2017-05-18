Пекин, 19 мая, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Китайский вице-премьер Ван Ян призвал создать более открытую атмосферу для инвестиций в центральный Китай, передает 18 мая агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Открытость внешнему миру является одним из самых важных элементов развития в центральном Китае, заявил Ван в основном докладе на десятой Центрально-китайской торговой инвестиционной выставке.

По словам Вана, за прошедшее десятилетие центральный Китай увидел стабильный экономический рост, его промышленная структура была оптимизирована, а рынки стали более приветливыми для иностранных вложений. Все эти изменения привели к структурному развитию региональной экономики, предлагая хорошие деловые возможности для иностранных предприятий.

«Нужно предпринять еще больше попыток, чтобы поднять на ноги предприятия, у которых был бы бизнес за рубежом и построить пилотные свободные торговые зоны, а также зоны экономического и технологического развития», — заявил Ван.

Ван также подчеркнул важность создания делового климата, который был бы удобен и интернационален с точки зрения законодательства

По мнению вице-премьера, иностранные инвестиции являются интегральным элементом китайской экономики. Как бы не изменялась международная обстановка, Китай остается неизменным в его стратегии открытости иностранному капиталу, защиты законных прав и интересов иностранных инвесторов, а также предоставления им наилучших услуг.

Напомним, что Китай в последние годы стал не только крайне привлекательным местом для иностранных инвестиций, но и сам стал одним из крупнейших инвесторов. Так, его инициатива «Нового шелкового пути» уже объединила десятки развивающихся стран, в которые Поднебесная готова вкладывать свои капиталы на развитие инфраструктуры.