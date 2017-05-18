Вашингтон, 19 мая, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Группа американских сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в Конгресс проект резолюции о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город посольства США, передаёт телеканал RT.

Эжен Делакруа. Сцена перед храмом в Иерусалиме. 1850

Как сообщается, с инициативой выступили сенаторы Дин Хеллер, Линдси Грэм, Тед Круз и Марко Рубио.

«Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто, — указывается в проекте резолюции. — Посольство США должно быть перемещено в Иерусалим».

Также СМИ узнали, что на портале госзакупок США ещё 22 марта был размещён тендер на закупку 20 компрессоров высокого давления и противопожарного оборудования, предназначенного для «посольства США в Иерусалиме».

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что власти страны прилагают все усилия для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не переносить в Иерусалим американское посольство.

При этом он отметил, что, по мнению руководства Палестины, Дональд Трамп «не примет этого решения», по крайней мере, в ближайшее время. Об этом свидетельствуют заявления американского лидера, считает аль-Малики.

В феврале глава Белого дома заявил, что «очень хотел бы» перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, однако отметил, что в Вашингтоне изучают этот вопрос «с большой осторожностью и вниманием».