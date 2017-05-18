Ханчжоу, Китай, 19 мая, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Бывший китайский управленец из провинции Цзянсу, расположенной на востоке Китая был осужден судом провинции Чжэцзян на 4 года тюремного заключения за взяточничество и незаконное приобретение иностранной валюты, сообщает 18 мая агентство «Синьхуа».

За решеткой

Чжао Шаолинь, который также ранее входил в состав Постоянного комитета провинциального комитета Компартии Китая провинции Цзянсу и генеральным секретарем Провинциального партийного комитета был также оштрафован на 15 млн юаней ($2.18 млн), говорится в постановлении Промежуточного народного суда города Нинбо.

Чжао был признан виновным в получении выгод для бизнеса своего сына Чжао Цзиня и дачи взяток в размере почти 4,45 млн юаней третьим лицам вместе с сыном с 2007 по 2014 годы.

Вдобавок ко всему, Чжао также помог своему сыну приобрести более $41,7 млн путем подделки иностранных торговых госконтрактов и подтверждающих документов.

Суд вынес мягкое наказание, поскольку Чжао был соучастником преступления при покупке иностранной валюты и был введен в заблуждение. Более того, он сознался в содеянном и сотрудничал со следствием, а также помог выявить нелегальные накопления и предоставил информацию о других серьезных нарушениях.