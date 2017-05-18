Москва, 19 мая, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Разбитое стекло

По информации ведомства, авария произошла вечером 18 мая на 23-м километре Ярославского шоссе.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Чуть ранее на 29-м километре Киевского шоссе произошла аварии с участием бензовоза.

По информации телеканала «360», в результате ДТП пострадали несколько человек. Сообщалось, что на место происшествия вылетел вертолёт Московского авиационного центра.

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