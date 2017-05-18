Вашингтон, 19 мая, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Власти США ближайшее время могут ввести новые санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Rufino Венесуэла

По информации агентства, санкции могут затронуть по меньшей мере шесть официальных лиц Венесуэлы, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека и «репрессиям» в отношении участников акций протеста.

Отмечается, что комментариев от Белого дома по данному вопросу получить не удалось.

Тем временем, о ситуации в Венесуэле высказался президент США Дональд Трамп, заявив, что Вашингтон готов вместе со странами Западного полушария работать над улучшением ситуации в республике.

«Стабильная и мирная Венесуэла — в интересах всего полушария. Америка стоит вместе со всеми людьми в этом полушарии, которые хотят быть свободными», — заявил Трамп на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Напомним, ранее посол Венесуэлы в ООН Рафаэль Рамирес обвинил США в поощрении действий агрессивных групп протестующих. Таким образом он отреагировал на предложение США рассмотреть вопрос о ситуации в Венесуэле на сессии Совета безопасности ООН 17 мая. Действия Вашингтона «поощряют работу агрессивных групп и систематическую пропаганду против нашей страны в средствах массовой информации», заявил Рамирес.