Пекин, 19 мая, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Центральное правительство КНР планирует создать национальную платформу предоставления данных, чтобы увеличить эффективность межведомственного взаимодействия, передает 18 мая агентство «Синьхуа».

Китай

Министерства и ведомства, относящиеся к центральному руководству страны, должны объединить свои информационные системы на базе национальной платформы до конца июня 2018 года, оговаривается в плане действий, опубликованном Генеральным управлением Госсовета КНР.

К июню 2018 года также должно быть налажено информационное взаимодействие между центральными и региональными ведомствами.

Планируется, что первые результаты будут получены уже к концу 2017 года.

Напомним, что ранее власти Поднебесной заявили о намерении запустить единую базу данных в рамках инициативы «Нового шелкового пути». Она будет включать в себя книги о странах и их рынках, диссертации, публикации, исследовательские отчеты и комментарии, а также аналитику в области промышленности, инвестиций, торговли и финансов.