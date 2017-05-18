Киев, 19 мая, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Как сообщается на сайте, музыкант внесён в базу за «незаконную гастрольно-концертную деятельность» на полуострове и «незаконное пересечение государственной границы Украины».

putnik Игорь Бутман

Ранее на текущей неделе в базу скандально известного украинского ресурса были внесены артист балета Николай Цискаридзе, режиссёр Егор Кончаловский и певец Леонид Агутин.Все трое также попали в список из-за «незаконного пересечения границы Украины».

Сайт «Миротворец» постоянно обновляет свой чёрный список, пополняя его российскими актерами, певцами и другими деятелями культуры и политиками.

До этого в базу уже были занесены Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Михаил Леонтьев, Юрий Антонов, Дмитрий Певцов, Дима Билан и другие артисты.

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