Кострома, 19 мая, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Сотрудники охранных агентств Костромской области оказались одними из наиболее закредитованных среди коллег по России (50,4%). Это означает, что костромскому охраннику для своевременных выплат по кредитам необходимо ежемесячно отдавать кредиторам 50,4% от своих доходов. Информацию об этом опубликовало Национальной бюро кредитных историй (НБКИ)

Кредитная игла

Ивановские охранники набрали долгов еще больше — они должны отдавать 52% доходов, а вот ярославские брали меньше всех (28%). В среднем по России текущая долговая нагрузка на сотрудников охранных организаций составляет 36,6%.

Также, одной из наиболее высоких по России оказалась долговая нагрузка менеджеров среднего звена Костромской области. Их месячные платежи составили 29,2% от доходов при среднем показателе по России в 24,1%. Наибольшая доля закредитованных управленцев среднего звена зафиксирована в Кировской области (31,3%) и Мордовии (31,3%).

В целом, согласно подсчетам НБКИ, россияне продолжают набирать кредиты — рост долговой нагрузки наблюдается во всех отраслях.

Наибольшая нагрузка по ежемесячным платежам по кредитам в России среди сотрудников сферы транспорта и логистики — чтобы вовремя погашать платежи по взятым ранее кредитам они должны отдавать ежемесячно 36,8% своих доходов. Чуть меньше платежи сотрудников службы охраны (36,6%), а также работников сферы образования (35%).

Наименьшая нагрузка по России — среди людей занятых в сфере телекоммуникаций и связи (16,8%), IT(18,1%), маркетинга, рекламы и PR (23,5%).

Наибольший рост долгой нагрузки за прошедший год продемонстрировали работники сферы продаж (+10,4%), самозанятые сотрудники (+9,2%), а также люди, работающие в сфере туристического бизнеса (+9%). За год сотрудникам перечисленных сфер стало заметно сложнее выполнять платежи вовремя.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на 1 июля 2016 года, каждый житель Костромской области, включая стариков и детей, должен банкам 53 967 рублей.

Справка: «Долговая нагрузка» (payment to income) — это отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу.