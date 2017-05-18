Киев, 19 мая, 2017, 00:00 — ИА Регнум. По информации издания, военная прокуратура Украины обратилась в суд по факту безвременной поломки двигателя флагмана украинского военно-морского флота.

Ministry of Defense of Ukraine «Гетман Сагайдачный» в 2016 году

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уточняет, что предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя корабля по гарантийным обязательствам.

Ремонт был произведен и оплачен в рамках украинского оборонного заказа.

Военная прокуратура Украины подала судебный иск с намерением взыскать с исполнителя ремонта штраф в пользу государства на сумму 668 тыс гривен (порядка 1,5 млн рублей).

Суд рассматривает иск.

Справка ИА REGNUM : фрегат «Гетман Сагайдачный» начали строить в Советском Союзе в 1990 году на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, под названием «Киров» как сторожевой корабль. В июне 1992 года в недостроенном состоянии корабль был передан в состав ВМС Украины и переименован в «Гетман Сагайдачный». Вступил в строй 2 апреля 1993 года.

Фрегат «Гетман Сагайдачный» отличается от сторожевых кораблей проекта 1135 тем, что не имеет ударного ракетного комплекса «Раструб-Б», но на его борту может размещаться вертолет.