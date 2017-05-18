Париж, 18 мая, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен объявила о своем участии в парламентских выборах в Пятой республике. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает L'Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM #залепен

Ле Пен заявила, что она примет самое активное участие в парламентских выборах во Франции, которые пройдут через месяц.

«Я не особенно колебалась, я просто ждала возможности объявить об этом публично», — сказал Ле Пен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Они проходят по мажоритарной системе. Кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах.

Известно, что Ле Пен будет выдвигаться от коммуны Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале. Во втором туре президентских выборов Ле Пен набрала здесь 58% голосов.

Тем не менее президентские выборы выиграл лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон.