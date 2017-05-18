Тифарити, 18 мая, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Правительство Западной Сахары объявило о задержании в Панамском канале судна, перевозившего фосфориты, добытые на территориях, оккупированных ВС Марокко. Об этом сообщает Sahara Press Service.

Панамский канал

Корабль, арестованный властями Панамы с ночь с 17 на 18 мая, принадлежит датской компании Ultra Innovation. Чиновники из Фронта ПОЛИСАРИО уточнили, что судно, на борту которого находилось до 55 тыс. тонн сырья на сумму в $6 млн, направлялось в Канаду.

«Груз предназначался канадской компании Agrium Inc., которая планировала принять груз через порт в Ванкувере», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая правительство Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) и Фронт ПОЛИСАРИО объявили о перехвате в Южной Африке судно с 54 тыс. тонн фосфатов, добытых на территориях, оккупированных ВС Марокко.

Тогда торговый корабль направлялся в Новую Зеландию. «Корабль перевозил 54 тысячи тонн фосфатов общей стоимостью $5 млн. Судно направлялось в Новую Зеландию. Данный товар, используемый в производстве сельскохозяйственных удобрений, был загружен на судно в прошлом месяце у берегов Западной Сахары, которые находятся под марокканской оккупацией. Борт судна осуществлял плавание под флагом Маршалловых островов под названием Cherry Blossom», — говорится в сообщении западносахарского правительства.