Time: Русские хакеры превзошли самих себя
Вашингтон, 18 мая, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Почти 10 тыс. сотрудников Пентагона были атакованы «русскими хакерами» через аккаунты в Twitter, сообщает журнал Time со ссылкой на доклад неназванного сотрудника контрразведки США.
По информации издания, вездесущие и неуловимые русские хакеры отправляли сотрудникам американского военного ведомства настолько тщательно составленные послания, что адресат просто не мог их не прочитать. Например, послания содержали ссылки на спортивные сенсации или на новости о лауреатах премии «Оскар».
Переходя по столь заманчивым ссылкам, наивный сотрудник Пентагона попадал на подконтрольный русским хакерам сервер, где получал тщательно замаскированную программу, устанавливающую контроль над его телефоном и компьютером.
СМИ США уже многократно сообщали о причастности России к кибератакам, в том числе повлиявшим на ход выборов президента США в 2016 году. До сих пор ничего даже отдаленно напоминающего доказательства предоставлено не было.