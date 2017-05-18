Вашингтон, 18 мая, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Почти 10 тыс. сотрудников Пентагона были атакованы «русскими хакерами» через аккаунты в Twitter, сообщает журнал Time со ссылкой на доклад неназванного сотрудника контрразведки США.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР «Ох, уж мне эти сказки... Ох, уж мне эти сказочники!»

По информации издания, вездесущие и неуловимые русские хакеры отправляли сотрудникам американского военного ведомства настолько тщательно составленные послания, что адресат просто не мог их не прочитать. Например, послания содержали ссылки на спортивные сенсации или на новости о лауреатах премии «Оскар».

Переходя по столь заманчивым ссылкам, наивный сотрудник Пентагона попадал на подконтрольный русским хакерам сервер, где получал тщательно замаскированную программу, устанавливающую контроль над его телефоном и компьютером.

СМИ США уже многократно сообщали о причастности России к кибератакам, в том числе повлиявшим на ход выборов президента США в 2016 году. До сих пор ничего даже отдаленно напоминающего доказательства предоставлено не было.