Москва, 18 мая, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации предостерегает власти Канады от принятия местной версии «акта Магнитского». Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 мая, пресс-служба МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

В Канаде парламент рассматривает законопроект, который по сути копирует американский «акт Магнитского», направленный против России. МИД РФ предостерегает Канаду от принятия подобного законопроекта.

«Вынуждены предупредить официальную Оттаву, что считаем активную поддержку ею канадской версии американского «закона имени С. Магнитского», в котором России пытаются предъявлять надуманные правозащитные претензии, очередным откровенно недружественным шагом. В случае одобрения Парламентом Канады данного санкционного законодательного акта отношениям между нашими странами, и без того переживающим не лучшие времена, будет нанесен ощутимый ущерб», — сказано в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркивают, что от принятия этого законопроекта в проигрыше окажется сама Канада, чьи власти идут на поводу у «ангажированных деятелей типа британского финансового мошенника Уильяма Браудера».

Вместо того, чтобы развивать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики, Канада предпочитает самоизолироваться от РФ.

«В Оттаве, конечно, вольны поступать, как им вздумается, но это недальновидная политика», — подчеркнул МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Канады хотят на законодательном уровне закрепить возможность введения санкций против российских официальных лиц, которые, по мнению Канады, могут быть причастны к нарушениям прав человека.

По словам министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, для этого Канада готова принять закон, подобный «акту Магнитского» в США. В случае принятия, этот закон позволит властям Канады конфисковать имущество и активы иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.