Афины , 18 мая, 2017, 22:22 — ИА Регнум. В Афинах полиция применила слезоточивый газ против протестующих у здания парламента страны, 18 мая сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

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Собравшиеся в Афинах выступают против мер жесткой экономии. В парламенте должно пройти голосование по законопроекту, предусматривающему сокращение расходов, включая уменьшение пенсионных выплат на 18%.

Протестующие бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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Напомним, в 2010 году Греция столкнулась с долговым кризисом. Международные кредиторы согласились предоставить Афинам займы на условии проведения структурных реформ. Долг страны по кредитам составляет 180% ВВП, около €326 млрд.