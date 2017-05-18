Оттава, 18 мая, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в столице Канады Оттаве заявил, что Россией совершено международное преступление.

ИА REGNUM

«Российская Федерация совершила международное преступление. Но придёт время, когда Крым вернётся», — цитирует слова Яценюка пресс-служба политической партии «Народный фронт».

В чем конкретно заключалось международное преступление, Яценюк уточнять не стал.

Бывший председатель правительства Украины выразил уверенность в том, что весь народ Канады и её правительство «стоят бок о бок с украинским народом».

В ходе своего визита Яценюк встретился с министром иностранных дел Канады Кристиной Фриланд, а перед этим засвидетельствовал почтение бывшему президенту США Бараку Обаме и выразил ему горячую признательность за поддержку Украины.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после всенародного референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за отделение от Украины и за вхождение в состав Российской Федерации.