Вашингтон, 18 мая, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике решение Министерства юстиции США (выполняет функции Генеральной прокуратуры) назначить специального прокурора по расследованию так называемого «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте сегодня, 18 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

Сперва Трамп напомнил, что противоправные действия в ходе предвыборных кампаний совершались и в прошлом, особенно в кампаниях Барака Обамы, но никогда не назначался специальный прокурор.

«При всех незаконных действиях, которые имели место во время кампании Клинтон и при администрации Обамы, никогда не назначали специального советника», — пишет Трамп.

Он считает, что расследование так называемого «вмешательства России» в выборы в США — это самая большая «охота на ведьм» в американской политике.

«Это величайшая в американской истории охота на ведьм, направленная против политика!» — пишет Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минюст США 17 мая назначил экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства РФ» в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее расследование этого дела вело ФБР, директор которого Джеймс Коми был уволен Трампом на минувшей неделе.