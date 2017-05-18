Тверь, 18 мая, 2017, 21:47 — ИА Регнум. «Прошедший год показал: Тверская область обладает большим потенциалом и может его реализовать в среднесрочной перспективе», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в своем первом в качестве избранного главы региона отчетом о работе правительства Тверской области перед Законодательным собранием региона 18 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Kremlin.ru Игорь Руденя

Игорь Руденя отчитался перед депутатами о деятельности министерств и ведомств правительства региона за 2016 год. Глава региона подчеркнул, что ключевые показатели социально-экономического развития позволяют делать вывод о значительном потенциале региона.

Одним из главных вопросов, который Игорь Руденя затронул в своем отчете, — приведение региональной дорожной сети в нормативное состояние. В 2016 году удалось существенно повысить протяжённость отремонтированных дорог. В текущем году работа будет продолжаться в усиленном режиме — в план ремонта и реконструкции включено 365 км автодорог.

Что касается экономических показателей, то по итогам 2016 года индекс промышленного производства в регионе вырос на 3,5%. Причем рост производства отмечен в 10 отраслях обрабатывающей промышленности из 14, работающих на территории области. Самые высокие показатели — в транспортном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, текстильном и швейном производствах.

В 2016 году деловые партнеры Верхневолжья реализовали в Тверской области 15 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 34 млрд рублей и созданием 1900 рабочих мест. В регионе продолжается работа по совершенствованию инвестиционного законодательства.

Еще одним главным направлением работы правительства региона является развитие сельского хозяйства. В 2016 году агрохозяйства региона выпустили продукции на 8,2% больше, чем годом ранее. При этом основной рост приходится на животноводство.

Правительство Тверской области в 2016 году обеспечило стопроцентное финансирование социальной сферы. Основные результаты — запуск проекта комплексного ремонта зданий центральных районных больниц, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Особое внимание исполнительные органы государственной власти уделяли вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.