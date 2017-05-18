Ереван, 18 мая, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Российский военнослужащий Валерий Пермяков, осужденный судом Армении на пожизненное заключение за убийство семи человек в городе Гюмри, сегодня был передан Российской Федерации, сообщает Министерство юстиции Армении.

Photolure Валерий Пермяков

«С целью исполнения на территории РФ приговора, вынесенного 23 августа 2016 года судом общей юрисдикции Ширакской области Армении бывшему военнослужащему 102-й российской военной базы в Армении Валерию Пермякову, сегодня, 18 мая 2017 года, он был передан российской стороне в порядке, установленном Московской конвенцией «О передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания» от 1998 года.

По итогам проведенных с правоохранительными органами РФ совещаний была достигнута договоренность о предоставлении представителям армянской стороны информации относительно отбывания В. Пермяковым наказания в случае поступления соответствующих запросов», — говорится в сообщении Минюста РА.

Ранее ведомство сообщило о том, что в министерство юстиции Армении поступило решение суда Российской Федерации о признании вердикта, вынесенного 23 августа 2016 года судом первой инстанции Ширакской области Армении в отношении Валерия Пермякова и его выполнении на территории РФ. Решение суда РФ гарантирует неукоснительное выполнение решения суда Армении в порядке, установленном международными соглашениями между Арменией и Россией.

Как ранее писало ИА REGNUM, Валерий Пермяков изначально не мог быть передан России, так как и так находился под российской юрисдикцией, а Конституция РФ запрещает выдавать российских граждан другим государствам.

Валерий Пермяков после совершения убийства был задержан российскими пограничниками при попытке пересечения армяно-турецкой границы и был передан на 102-ю российскую военную базу в Гюмри, в которой служил. С того момента Перямков находится под российской юрисдикцией.

12 января 2015 года в Гюмри были убиты шестеро членов семьи Аветисянов — Сережа и Асмик, их дочь Аида, сын Армен, невестка Араксия и 2-летняя внучка Асмик. Из всей семьи выжил лишь полугодовалый Сережа Аветисян, которого правоохранители обнаружили с тяжелыми колото-режущими ранениями грудной клетки. Серёжа скончался через несколько недель в больнице. Основным подозреваемым в совершении преступления был военнослужащий дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Валерий Павлович Пермяков, который еще до происшествия сбежал из воинской части. Той же ночью российские пограничники задержали подозреваемого в преступлении Пермякова на армяно-турецкой границе, а затем передали представителям 102-й российской военной базы.

23 августа суд общей юрисдикции Ширакской области Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению.