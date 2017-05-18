Тирасполь, 18 мая, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Власти Молдавии задержали в аэропорту Кишинева российского миротворца Алексея Шкаранду, который направлялся в РФ в связи с окончанием срока командировки в Приднестровье. Как сообщило 18 мая приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», российская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) на очередном заседании руководящего органа миротворческой операции распространила заявление в связи с провокационными действиями молдавских силовых структур.

Jekader Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева

В документе отмечается, что при прохождении погранконтроля российский военнослужащий без объяснения причин был подвергнут тщательному досмотру. Более того, сотрудники, производившие проверку, фотографировали его личные вещи, были незаконно изъяты награды ПМР: медаль «Участнику миротворческой операции», медаль «Миротворец» от Союза десантников Приднестровья, а также юбилейная серебряная монета «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». При этом протокол об изъятии не составлялся.

«Кроме того, подвергнутый досмотру военнослужащий РФ был незаконно допрошен на предмет, не имеющий отношения к его убытию из РМ. В частности, ему задавались вопросы об офицерах, проходящих военную службу в ОГРВ», — говорится в заявлении.

«Делегация Российской Федерации в ОКК заявляет решительный протест в связи с недопустимыми и столь вызывающими действиями сотрудников молдавских компетентных органов в отношении военнослужащего миротворческих сил РФ», — подчёркивается в обращении российской стороны.

Российская делегация в ОКК отмечает, что действия такого рода представляют собой целенаправленную провокацию в отношении РФ, направленную на подрыв миротворческой миссии в регионе. «Думают ли «режиссёры» подобного сценария о сохранении мира в своей стране или настроены на раскачивание ситуации в зоне конфликта и приведении её к непредсказуемым последствиям?» — задаются вопросом авторы документа.

Российская сторона призвала молдавских коллег дать аргументированные разъяснения по поводу действий сотрудников молдавских спецслужб и вернуть незаконно изъятое имущество гражданина РФ.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.