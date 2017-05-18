Пермь, 18 мая, 2017, 21:37 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 18 мая, состоялась отнюдь не праздничная демонстрация. Порядка 200 обманутых дольщиков и пайщиков вышли на улицу, чтобы в очередной раз привлечь внимание чиновников к своим проблемам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирпич

Отметим, сказать, что высшие чиновники региона не в курсе их проблем, было бы ошибочно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле дольщики Первого Пермского микрорайона добились встречи с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. Они надеялись на помощь, но вышли от главы региона разочарованными. Решетников признал наличие проблемы и пообещал выработать единую схему для решения проблем обманутых дольщиков. Застройщику Первого Пермского микрорайона грозит банкротство. После этого есть шанс добиться завершения строительства домов, если дольщики создадут жилищно-строительный кооператив, в который будут переданы и земельный участок, и недостроенные дома.

Если же граждане откажутся создавать ЖСК, то участок земли и находящиеся на нем дома будут проданы с торгов. Врио губернатора пообещал дольщикам организационную и юридическую помощь при создании кооператива. А по итогам встречи он поручил региональному Минстрою проработать механизм предоставления финансовой помощи участникам долевого строительства.

Между тем граждане ожидали совсем не этого. Некоторые из них настаивали на том, чтобы у них по реальной цене выкупили квартиры в так и не построенных домах.

Напомним, дольщики Первого Пермского микрорайона ждут жилья с 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016-го. Сегодня они, а также их друзья по несчастью из жилых комплексов «Верба», «Триумф» и других провели в Перми демонстрацию. Ей предшествовал автопробег по Комсомольскому проспекту. А демонстрация состоялась по аллее улицы Сибирской. Она собрала порядка 200 человек.

Отметим, дольщики Перми активно протестовали и в 2016 году, и в 2017-м. 11 марта в городе прошло три протестных акции: пикет и два автопробега.

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А вчера, 17 мая, вопрос о них был поднят на заседании правительства Прикамья. Глава Минстроя Михаил Сюткин предложил поддержать социальными выплатами дольщиков, которые входят в льготную категорию граждан, предусмотренную федеральным законодательством. Из более чем 1300 семей такую меру поддержки обещают лишь около 200. Впрочем, Решетников поручил проработать поддержку всех обманутых дольщиков, которые не могут позволить себе достройку жилья: Перечень категорий дольщиков-кандидатов на такую помощь он ждёт от Минстроя через две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Первый Пермский микрорайон» является крупнейшим «проблемным объектом» в Перми. Его дольщики ожидают жилья с 2015 года. Впрочем, их ситуация ещё не самая плохая — пайщики дома по улице Декабристов, 97 ждут жилья уже пятый год.

Добавим, по данным краевого Минстроя, доля долевого строительства составляет около 80% от общего числа строек. 15 объектов региона на начало января были признаны проблемными. На 1 января в Реестре «обманутых» дольщиков значилось 494 человека, а доля проблемных домов — 3% от общего числа строек.

При этом некоторые эксперты в проблемах дольщиков винят не самую простую ситуацию в строительстве. «Не исключаю, что скоро шествия и демонстрации будут проводить рабочие строительных компаний. Может быть, во главе колонн и на трибунах митингов даже будут руководители этих компаний выступать (не все застройщики, чувствуя грозящее банкротство, убегают с остатками денег за границу, и в тюрьму садиться не у всех есть основания. В ряде случаев причиной целиком и полностью становится экономический кризис и коррупционные барьеры)», — заявил в социальной сети «ВКонтакте» местный политик Константин Окунев.