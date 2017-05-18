Бразилиа, 18 мая, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии официально разрешил открыть уголовное дело против президента страны Мишела Темера, подозреваемого в коррупционных схемах, сообщает телеканал Globo.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишел Темер

Ранее соответствующий запрос был направлен в ФВС Генеральной прокуратурой Бразилии. С момента принятия судьёй вышеуказанного решения президент Мишел Темер официально объявлен подозреваемым в совершении коррупционных преступлений.

Ранее сообщалось, что депутаты бразильского парламента призвали начать процедуру импичмента президента Темера после публикации якобы компрометирующей его аудиозаписи.

При этом сам Мишел Темер категорически отвергает обвинения в том, что он якобы участвовал в даче взятки бывшему спикеру нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Куньи.