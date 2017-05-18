Москва, 18 мая, 2017, 21:09 — ИА Регнум. «Конечно, в истории США бывало и хуже, вспомним хотя бы «охоту на ведьм» в эпоху маккартизма. Но в принципе Дональд Трамп прав — самое настоящее Средневековье», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич, отметив, что в те далекие времена суды инквизиции всегда находили то, что хотели найти, — свидетельства о сотрудничестве между людьми и демонами.

Франсиско Гойя. Трибунал инквизиции. 1808 — 1812

Сенатор опасается, что и спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный для проверки сообщений о вмешательстве России в американские выборы, «уже заведомо знает, о чем будет докладывать Конгрессу США».

«Поневоле должен констатировать, что за 800 с лишним лет, что прошли с момента создания особого суда католической церкви под названием «Инквизиция» (1215 год), в смысловом отношении практически ничего изменилось. Дональду Трампу повезло только в том, что его в любом случае не сожгут на костре», — сказал Клинцевич.

Министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. Это решение Минюста поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.