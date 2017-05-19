Тегеран, 19 мая, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, в Иране — день президентских выборов. Со вчерашнего дня агитация в стране запрещена, однако возможностей высказаться у кандидатов было достаточно. О прошедших третьих теледебатах претендентов на президентский пост пишет постоянный автор ИА REGNUM, иранист Кирилл Джавлах.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

В ходе первого круга дебатов кандидаты обсуждали социальную политику, во втором — внутреннюю и внешнюю политику, а также культуру, третьи были посвящены экономике. Во время содержательной трехчасовой беседы зрители имели возможность ознакомиться с лавиной критики, которую обрушивали кандидаты на своих конкурентов.

Так, вице-президент Эсках Джахангири, играющий на поддержку действующего президента Хасана Рухани, за день до того был обвинен в коррупции (в частности, использовании подковерных схем при покупке недвижимости). Попытка использовать этот скандал, однако, не добавила очков мэру Тегерана Галибафу, который лишь наткнулся на ответную колкость со стороны Джахангири, поставившему ему на вид владение на просто одним домом в Тегеране, а целой столицей. Да к тому же и без особых для нее выгод за все время его нахождения в кресле градоначальника. Однако неугомонный Галибаф решил использовать коррупционный козырь и против самого Рухани, припомнив тому соответствующие слухи о его брате. Это не сильно помогло столичному мэру, который через несколько дней снялся с выборов и призвал своих сторонников голосовать за Раиси.

Если же говорить об экономике, которой и предполагалось посвятить дебаты, то программа Рухани вызвала резкое недовольство его соперников. Заявленные цели Рухани — продолжение экономического роста, привлечение инвестиций из-за рубежа, поддержание низкого уровня инфляции, извлечение всех возможных выгод из ядерного соглашения. Рухани, как, впрочем, и всех кандидатов, просят не давать несбыточных обещаний. Замечено, что особенно склонен к популизму бывший генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси, который раздает обещания вроде ежегодного создания миллиона рабочих мест для молодежи.

Основной вопрос на сегодняшний день — наберет ли действующий президент абсолютное большинство голосов в первом туре или страну ждет тур второй? По предварительным данным, Рухани не дотягивает 8% до победы в первом туре.

Какой результат первого тура лучше для Ирана и чем чреваты другие варианты, читайте здесь: Предвыборный Иран: Рухани не дал стране скатиться до уровня Венесуэлы

Все ли предрешено в выборах президента ИРИ, читайте здесь: Иран: готовы ли противники Рухани взять реванш за 2013 год?

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