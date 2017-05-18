Степанакерт, 18 мая, 2017, 21:03 — ИА Регнум. В 2016 г. Нагорный Карабах посетило около 14 тысяч туристов из России, США, Ирана, Франции, Германии, Ливана, Польши и Украины.

Artsakhpress.am

Об этом сообщил заместитель министра экономики Нагорно-Карабахской Республики Сергей Шахвердян, отметив, что в первом квартале 2017 г. это число выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам Шахвердяна, ведутся работы по увеличению потока туристов в Арцах, в данном направлении готовятся новые, более интересные предложения.

В частности, в числе новых предложений, по словам чиновника, может оказаться установленный недавно у карабахского села Дашушен 50-метровый светящийся металлический крест, являющийся вторым по величине в Европе.

«У нас два основных туристических маршрута — южный, который начинается со Степанакерта, проходит около двухтысячелетнего платана (тнджри) и монастыря Амарас к меликскому дворцу села Тог в Гадрутском районе и достигает долины реки Аракс. В нынешнем году к южному туристическому маршруту также добавили историко-культурный заповедник села Тяк, что очень важно, так как там сохранилась целостная средневековая постройка. Северный туристический маршрут проходит через заповедник Тигранакерта, Дом-музей Никола Думана, монастырь Гандзасар, долину реки Тартар, монастырь Дадиванк, монастырь «Пустынь Кусаноц» и доходит до бассейна озера Севан», — цитирует заместителя министра экономики Арцаха «Арцахпресс».

По его словам, в Арцахе нет проблем с гостиницами, отелями, и действующие 44 гостиничных хозяйства вполне удовлетворяют имеющийся спрос.

«Мы призываем инвесторов вкладывать средства в построение новых объектов гостиничного хозяйства в Степанакерте, районах, особенно в сельских местностях, так как с каждым годом мы ожидаем значительное увеличение числа туристов», — сказал Шахвердян.

Он также отметил экономическую значимость данной отрасли, подчеркнув, что доходы от туризма в настоящее время составляют 3% внутреннего валового продукта Арцаха и имеют большой потенциал для роста.