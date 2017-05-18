Москва, 18 мая, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации удивлено предложением назвать площадь перед посольством России в Вашингтоне именем убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Chris Makarsky Ранее власти города намеревались построить на том же месте ночлежку для бомжей

Речь идет о законопроекте, который 28 февраля 2017 года предложил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. Согласно этому законопроекту, предлагается переименовать улицу, расположенную напротив здания российского посольства в Вашингтоне, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Рубио считает, что создание «Борис Немцов Плаза» напротив российского посольства будет напоминать русским людям, что «голоса диссидентов звучат по-прежнему и защитники свободы не будут молчать».

Стоит отметить, что Немцов был посмертно удостоен американской Премии свободы (Liberty Award). Награда была присуждена ему «за жизнь, посвященную продвижению демократии в России».

Захарова отметила, что на месте, о котором идет речь, сейчас ничего нет, это незастроенное пространство.

«Некоторое время назад власти города информировали общественность, в том числе посольство РФ в США, о намерении построить на этом месте ночлежку для бомжей. Просто задумайтесь о том, какому месту законодатели (США — ИА REGNUM ) решили присвоить имя российского политика», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что к жизни Немцова можно относиться по-разному, но он был российским политиком и высокопоставленным чиновником.

«Зачем же так поступать с именем этого человека? Либо это глупость тех политических сил, которые принимают в США такие решения, либо это какой-то адский цинизм», — указала представитель МИД РФ.