МИД РФ ответил на идею назвать площадь в Вашингтоне именем Немцова
Москва, 18 мая, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации удивлено предложением назвать площадь перед посольством России в Вашингтоне именем убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Речь идет о законопроекте, который 28 февраля 2017 года предложил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. Согласно этому законопроекту, предлагается переименовать улицу, расположенную напротив здания российского посольства в Вашингтоне, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Рубио считает, что создание «Борис Немцов Плаза» напротив российского посольства будет напоминать русским людям, что «голоса диссидентов звучат по-прежнему и защитники свободы не будут молчать».
Стоит отметить, что Немцов был посмертно удостоен американской Премии свободы (Liberty Award). Награда была присуждена ему «за жизнь, посвященную продвижению демократии в России».
Захарова отметила, что на месте, о котором идет речь, сейчас ничего нет, это незастроенное пространство.
«Некоторое время назад власти города информировали общественность, в том числе посольство РФ в США, о намерении построить на этом месте ночлежку для бомжей. Просто задумайтесь о том, какому месту законодатели (США — ИА REGNUM ) решили присвоить имя российского политика», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что к жизни Немцова можно относиться по-разному, но он был российским политиком и высокопоставленным чиновником.
«Зачем же так поступать с именем этого человека? Либо это глупость тех политических сил, которые принимают в США такие решения, либо это какой-то адский цинизм», — указала представитель МИД РФ.