Москва, 19 мая, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Будучи главенствующей силой в регионе, США приняли решение не поддерживать консолидированный Ближний Восток. Плюс к тому они решили избавиться не от противников, а, напротив, от лояльных к ним режимов этого региона. Намерение же сделать его зоной геополитических экспериментов вначале казалось чем-то слабо конкретным. Все изменилось в 2003 году с введением войск в Ирак и распадом его на курдскую, шиитскую и суннитскую части.

ru.wikipedia.org 102-я Краснознаменная военная база

Фактическое же образование в его границах Иракского Курдистана теоретически делает возможным объединение в едином государстве курдов Сирии, Ирака, Турции и Ирана. Две последних страны Збигнев Бжезинский считал особенно уязвимыми к внутренним конфликтам на этнической почве. Более того, потеря стабильности даже одной из этих стран потрясет весь регион. Что же касается именно Турции, то доктрина «неоосманизма» начала действовать в ней еще 7 лет назад, пусть и не на официальном уровне. Эта доктрина предполагала в том числе панисламизм (один из вариантов халифата).

С началом «арабской весны» США назвали будоражащие регион события «волной демократических восстаний» и одним из «знаменательных событий нашего времени». Расклад сил это событие точно изменило, лишив статуса центра силы Ливию и Египет и усилив роль Саудовской Аравии.

Чуть позже, в 2014-м, о непризнании существующих в регионе государственных границ заявила организация ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но в следующем году, с появлением в Сирии ВКС РФ, ситуация вновь изменилась коренным образом.

Теперь уже одним из центральных действующих лиц Ближнего Востока способна стать Россия. Причем действия в этом регионе важны непосредственно для самой РФ, для ее национальной безопасности.

Как это получилось и к чему может привести, читайте здесь: Русские возвращаются: Москва укрепляет военную базу в Гюмри

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