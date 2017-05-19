Киев, 19 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Что с экономической точки зрения для тебя самое главное, если ты президент Украины? Правильно: целевое расходование бюджетных средств. А как ты будешь определять цели? Вот для того ты и стал президентом, чтобы ни перед кем не отчитываться. Конечно, не перед кем, кроме очевидного, но это уже другая тема. Постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов рассказывает еще об одной комбинации великого комбинатора Петра Алексеевича.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и «Украина»

На этот раз послушным инструментом в ловких руках украинской власти того и гляди станет фрегат «Гетман Сагайдачный». Это назначенное к ремонту судно заволокли в сухой док судоремонтного завода с целью последующего апгрейда. Первая изюминка ситуации состоит в том, что местные корабелы военных кораблей отродясь не ремонтировали.

Вторая касается выделенных средств — целых 550 000 в пересчете на доллары. Этой суммы хватит на то, что в быту называется «косметическим ремонтом»: зашпаклевать и подкрасить. Притом что фрегат требует масштабного ремонта, на нем не работает ничего (то есть в прямом смысле ничего), и просто его, что называется, подрихтовать — это натурально создать видимость дела.

Однако военный бюджет текущего года предусматривает для ремонта «Гетмана» сумму в 3,8 миллиона американских денег, — тоже не куча средств, но с такой суммой уже можно работать. И здесь ждет изюминка номер три: Украина не производит основные системы вооружения «Гетмана». Они выпускались на заводах, которые теперь находятся на территории РФ. Что делать, может, получить от западных братьев? И эта надежда призрачна, потому что нельзя просто так взять — и поставить Украине летальное вооружение.

А ведь средства-то уже заложены. Как же быть? В самом деле, не пропадать же деньгам! Их нужно употребить в дело, чтобы зря не лежали на балансе. Но так как целево их никак не потратить, придется их перенацелить. Причем переориентировать средства можно только президентским указом.

На что Порошенко можно потратить деньги, читайте здесь: Флагман флота Украины ещё может плодоносить

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