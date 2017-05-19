Киев, 19 мая, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Два года назад во Львовской области открылся Международный тренировочный центр. Это база, на которой США выполняют свои обязательства по курированию боевой подготовки «украинской армии». Во что обходится Украине этот центр и как официальный Киев выполняет собственные обязательства, пишет постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Само место для создания центра было выбрано не случайно. Его расположение на Западной Украине является достаточно удаленным от линии фронта, что дает не только безопасность, но и позволяет избежать обвинений в участии в ведущейся гражданской войне.

Качество подготовки, однако, хромает. Приехавшие из-за рубежа инструкторы выступают перед украинскими боевиками, приехавшими с передовой, на тему ведения войны в специфических условиях Донбасса. Большей частью инструктаж состоит из бесед о том, каково это — воевать с русскими, и из знакомства гастролеров с местной военной техникой.

Такой расклад невольно рождает вопрос — а кто, собственно, учится? Украинцы у американцев, которым нечего им сказать, или американцы собирают живые данные? Наконец, напрашивается и другой неприятный вопрос — а не подопытные ли кролики в этом случае украинцы?

Что указывает на американцев как главного выгодоприобретателя такого «инструктажа», зачем звездно-полосатым точные сведения об этом театре военных действий и, как водится, в чем идиотизм украинского руководства, читайте здесь: Киевский режим превратил своих солдат в подопытных кроликов для США

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