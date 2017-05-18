Псков, 18 мая, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Создание всей инфраструктуры на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области будет завершено до конца 2017 года. Об этом сегодня, 18 мая, в Пскове сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Рабочая поездка Валентины Матвиенко в Псковскую область

На сегодняшний день в создание инфраструктуры особой экономической зоны «Моглино» под Псковом вложено около 3 млрд рублей. Завершено строительство электрической подстанции, таможенного поста, внутренних инженерных сетей, дорог. Сегодня, 18 мая, был дан старт строительству типового завода для сдачи резидентам в аренду.

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с губернатором Псковской области Андреем Турчаком вместе с первыми резидентами «Моглино» посадили пять клёнов — с закладки аллеи здесь начинается благоустройство территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке уже идёт строительство двух заводов. Всего в ОЭЗ «Моглино» на сегодняшний день шесть резидентов. Шестым стала компания «Стримтекс», которая намерена построить здесь завод по производству технического текстиля. Инвестором выступает французская компания НEFI development. Предполагаемый объем финансирования — более 380 млн рублей. Сроки реализации проекта составят порядка двух лет. Инвестор планирует выйти на строительную площадку осенью текущего года, а в конце 2018 года начать выпуск продукции.

Продукция не имеет аналогов в России и будет востребована на строительном, дизайнерском и рекламном рынках не только в России, но и в Европе, уверен инвестор.

Напомним, ОЭЗ «Моглино» создаётся в непосредственной близости от Пскова с 2012 года. Всего на её территории предполагается строительство 40 объектов. Здесь будут заниматься производством коммунального оборудования, штукатурно-малярных и лакокрасочных материалов, технического текстиля, пищевых ингредиентов.