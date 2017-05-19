Вашингтон, 19 мая, 2017, 11:27 — ИА Регнум. В беседе с Пенсом митрополит Иларион подчеркнул необходимость формирования единой антитеррористической коалиции с акцентом на слово «единой». Работа нескольких разобщенных коалиций, к тому же конфликтующих между собой, не способствует достижению общей цели. Беседа состоялась перед заседанием саммита, на котором Пенс объявил себя прежде всего христианином, а затем уже политиком — консерватором и республиканцем.

Religiondispatches.org Слева направо: Иларион, Грэм, Пенс

Слова Пенса подкрепляются делами: Церкви в его стране действительно видят стремление вице-президента оказывать им поддержку. Саммит, организованный в Вашингтоне Евангелистской ассоциацией Билли Грэма, собрал представителей примерно из 135 стран. Члены различных христианских конфессий обсудили проблемы единоверцев во всем мире, в том числе и в горячих точках. Дает ли это обсуждение шанс на создание коалиции по защите христианства с участием как уже состоящих в ней Католической и Православной церквей, так и американских протестантов? Патриарх Кирилл планирует посетить США, возможно, этот визит внесет прояснение в один из важнейших вопросов взаимодействия христианских Церквей.

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