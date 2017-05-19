Киев, 20 мая, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Информационная война между сторонниками и противниками продажи земли набирает обороты на Украине. Ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакцияИА REGNUM.Телевидение устами рекламы призывает граждан требовать от политиков отмены моратория на продажу земли. При этом разумные доводы (как за, так и против) остаются за кадром. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов указывает на отсутствие четкой стратегии развития украинского аграрного сектора, начинать продажу земель, не имея такой стратегии, грозит различными побочными эффектами. В том числе, и в социальной сфере: перенаселенность украинских сел и продажа земель вместе создают почву для проблем, возможность которых попросту игнорируется. Остается только представить себе, какие проблемы возникнут в городах, куда вынуждены будут бежать даже хотя бы 1−2 миллиона человек (при населении всей страны в 40 миллионов).По мнению лидера «Справедливости» Валентина Наливайченко, приватизацию сельскохозяйственных земель вообще необходимо запретить навсегда. Бывший глава СБУ полагает, что соответствующее заявление должно быть внесено в Конституцию.

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

С поправкой на то, что продажа земли по требованию МВФ «и других иностранных приспешников» возможна не раньше, чем Украина полноправно войдет в ЕС. Без вхождения в ЕС украинские земли скупят олигархи, а в случае вхождения образуется реальный рынок и рента, как Европе. Европейский уровень жизни и метод управления, видимо, должен прийти автоматически, — судя по всему, именно так думает Наливайченко, убежденный, что Украина и правда станет членом Евросоюза. Высказывалась по поводу земель и непотопляемая Юлия Тимошенко. Та вообще заявляла про референдум, но решением суда (как она говорит) ее инициативе ход не дали.О других проблемах украинской экономики читайте здесь: Украинцев «съедят» если не овцы, то новые технологии: обзор экономики

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